Редькина (Литвинова) Федосья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькина (Литвинова) Федосья Владимировна

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Место рождения

Деревня Ново-Ивановка, Кожевниковского р-на, Томской области

Дата рождения

10.06.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1911

Отец: Литвинов Владимир Яковлевич

Мать: Литвинова Татьяна Марковна

Деревня Ново-Ивановка, Кожевниковского р-на, Томской области
Рождение ребёнка
25.09.1936 или 05.10.1936

Сын: Редькин Николай Степанович

Отец ребёнка: Редькин Степан Евменович (Зевменович)

Ново-Ивановка, Кожевниковский район , Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редькин Степан Евменович (Зевменович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редькин Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Редькин Степан Евменович (Зевменович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редькин Пётр Степанович

Отец ребёнка: Редькин Степан Евменович (Зевменович)

Смерть
Неизвестно
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
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