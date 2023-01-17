Редькина (Литвинова) Федосья Владимировна
Место рожденияДеревня Ново-Ивановка, Кожевниковского р-на, Томской области
Дата рождения10.06.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1911
Деревня Ново-Ивановка, Кожевниковского р-на, Томской области
Рождение ребёнка
25.09.1936 или 05.10.1936
Сын: Редькин Николай Степанович
Отец ребёнка: Редькин Степан Евменович (Зевменович)
Ново-Ивановка, Кожевниковский район , Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редькин Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Редькин Степан Евменович (Зевменович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Редькин Степан Евменович (Зевменович)
Смерть
Неизвестно
Северск, ЗАТО Северск, Томская область