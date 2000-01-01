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Литвинова Татьяна Марковна

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Место рождения

Ново-Ивановка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
10.06.1911

Дочь: Редькина Федосья Владимировна

Отец ребёнка: Литвинов Владимир Яковлевич

Деревня Ново-Ивановка, Кожевниковского р-на, Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакунькина Таисия Владимировна

Отец ребёнка: Литвинов Владимир Яковлевич

Ново-Ивановка Кожевниковского р-на Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Ульяна Владимировна

Отец ребёнка: Литвинов Владимир Яковлевич

Ново-Ивановка Кожевниковского района Томс
Смерть
Неизвестно
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