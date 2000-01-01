Литвинова Татьяна Марковна
Место рожденияНово-Ивановка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
10.06.1911
Дочь: Редькина Федосья Владимировна
Отец ребёнка: Литвинов Владимир Яковлевич
Деревня Ново-Ивановка, Кожевниковского р-на, Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакунькина Таисия Владимировна
Отец ребёнка: Литвинов Владимир Яковлевич
Ново-Ивановка Кожевниковского р-на Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Ульяна Владимировна
Отец ребёнка: Литвинов Владимир Яковлевич
Ново-Ивановка Кожевниковского района Томс
Смерть
Неизвестно