Редькин Степан Евменович (Зевменович)
Место рожденияНово-Ивановка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Редькин Евмен (Зевмен)
Мать: не указана
Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
25.09.1936 или 05.10.1936
Сын: Редькин Николай Степанович
Мать ребёнка: Редькина Федосья Владимировна
Ново-Ивановка, Кожевниковский район , Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Редькина Федосья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редькин Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Редькина Федосья Владимировна
Смерть
Неизвестно