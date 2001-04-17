Редькин Степан Евменович (Зевменович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькин Степан Евменович (Зевменович)

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Место рождения

Ново-Ивановка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Редькин Евмен (Зевмен)

Мать: не указана

Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
25.09.1936 или 05.10.1936

Сын: Редькин Николай Степанович

Мать ребёнка: Редькина Федосья Владимировна

Ново-Ивановка, Кожевниковский район , Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редькина Федосья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редькин Пётр Степанович

Мать ребёнка: Редькина Федосья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редькин Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Редькина Федосья Владимировна

Смерть
Неизвестно
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