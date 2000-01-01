Литвинов Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1911
Дочь: Редькина Федосья Владимировна
Мать ребёнка: Литвинова Татьяна Марковна
Деревня Ново-Ивановка, Кожевниковского р-на, Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакунькина Таисия Владимировна
Мать ребёнка: Литвинова Татьяна Марковна
Ново-Ивановка Кожевниковского р-на Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Ульяна Владимировна
Мать ребёнка: Литвинова Татьяна Марковна
Ново-Ивановка Кожевниковского района Томс
Смерть
Неизвестно