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Литвинов Владимир Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1911

Дочь: Редькина Федосья Владимировна

Мать ребёнка: Литвинова Татьяна Марковна

Деревня Ново-Ивановка, Кожевниковского р-на, Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакунькина Таисия Владимировна

Мать ребёнка: Литвинова Татьяна Марковна

Ново-Ивановка Кожевниковского р-на Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Ульяна Владимировна

Мать ребёнка: Литвинова Татьяна Марковна

Ново-Ивановка Кожевниковского района Томс
Смерть
Неизвестно
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