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Баяндин Евстафий Васильевич

Место рождения

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1866

Сын: Баяндин Иван Евстафьевич

Мать ребёнка: Зиновия Ивановна

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
26.01.1869

Дочь: Баяндина Ксения Евстафиевна

Мать ребёнка: Зиновия Ивановна

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 527, С.4 - МК (1869)
Рождение ребёнка
?.01.1871

Дочь: Баяндина Матрона Евстафиевна

Мать ребёнка: Зиновия Ивановна

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.129 - МК (1871)
Рождение ребёнка
05.01.1871

Дочь: Баяндина Татьяна Евстафиевна

Мать ребёнка: Зиновия Ивановна

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.44 - МК (1871) -
Смерть
Неизвестно

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