Баяндина Матрона Евстафиевна
Место рождения
Дата рождения?.01.1871
Дата смерти05.04.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
?.01.1871
Отец: Баяндин Евстафий Васильевич
Мать: Зиновия Ивановна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.129 - МК (1871)
Смерть
05.04.1871
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.129 - МК (1871)