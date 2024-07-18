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Баяндина Матрона Евстафиевна

Место рождения

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

?.01.1871

Дата смерти

05.04.1871

Пол

Женский

Отец

До 1848 г.р.

Мать

До 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
?.01.1871

Отец: Баяндин Евстафий Васильевич

Мать: Зиновия Ивановна

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.129 - МК (1871)
Смерть
05.04.1871
Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.129 - МК (1871)

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