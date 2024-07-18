Зиновия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1866
Отец ребёнка: Баяндин Евстафий Васильевич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
26.01.1869
Дочь: Баяндина Ксения Евстафиевна
Отец ребёнка: Баяндин Евстафий Васильевич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 527, С.4 - МК (1869)
Рождение ребёнка
?.01.1871
Дочь: Баяндина Матрона Евстафиевна
Отец ребёнка: Баяндин Евстафий Васильевич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.129 - МК (1871)
Рождение ребёнка
05.01.1871
Дочь: Баяндина Татьяна Евстафиевна
Отец ребёнка: Баяндин Евстафий Васильевич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.44 - МК (1871) -
Смерть
Неизвестно