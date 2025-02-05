Баяндин Иван Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1866
Отец: Баяндин Евстафий Васильевич
Мать: Зиновия Ивановна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Место жительства
1876
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 7, Оп. 1, Д. 21 - Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями церкви (1876 год, Обвинская Дмитриевская церковь, с. Захарова) - д.... Показать все
Смерть
Неизвестно