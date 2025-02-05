Баяндин Иван Евстафьевич 07.01.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндин Иван Евстафьевич

Место рождения

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

07.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1833 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1866

Отец: Баяндин Евстафий Васильевич

Мать: Зиновия Ивановна

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Место жительства
1876
Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 7, Оп. 1, Д. 21 - Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями церкви (1876 год, Обвинская Дмитриевская церковь, с. Захарова) - д.... Показать все
Смерть
Неизвестно

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