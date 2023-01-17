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Моченов Сергей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Моченов Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моченова Ефимия Ильинишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моченов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Моченова Ефимия Ильинишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мочёнов Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Моченова Ефимия Ильинишна

Смерть
1955
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Леоновское кладбище, г.Москва
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