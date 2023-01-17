Моченов Сергей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Моченов Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моченов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Моченова Ефимия Ильинишна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мочёнов Тимофей Сергеевич
Мать ребёнка: Моченова Ефимия Ильинишна
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Леоновское кладбище, г.Москва