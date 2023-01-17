Моченова Ефимия Ильинишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моченова Ефимия Ильинишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

18.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моченов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Моченов Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мочёнов Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Моченов Сергей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моченов Сергей Фёдорович

Смерть
18.06.1972
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Леоновское кладбище, г.Москва
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