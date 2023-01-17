Моченова Ефимия Ильинишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти18.06.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моченов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Моченов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мочёнов Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Моченов Сергей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1972
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Леоновское кладбище, г.Москва