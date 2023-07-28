Гутова (Шерварли) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
28.10.1873
ГАДО , Ф - 426-1-2, Николаевская церковь м/к-1873г.,лист-27,зап.-11
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Гутов Куприян /Киприон/ Васильевич
Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Тышлек Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович
Рождение ребёнка
30.08.1885
Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович
Рождение ребёнка
01.10.1888
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович
Рождение ребёнка
29.01.1890
Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович
Рождение ребёнка
25.03.1893
Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович
Рождение ребёнка
01.03.1895
Дочь: Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович
Смерть
Неизвестно