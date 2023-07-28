Гутова (Шерварли) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутова (Шерварли) Анастасия Ивановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Шерварли Иван Харлампиевич

Мать: Шерварли Евгения Ивановна

Бракосочетание
28.10.1873

Муж: Гутов Василий Антонович

ГАДО , Ф - 426-1-2, Николаевская церковь м/к-1873г.,лист-27,зап.-11
Рождение ребёнка
1875

Сын: Гутов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Гутов Куприян /Киприон/ Васильевич

Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Тышлек Мария Васильевна

Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович

Рождение ребёнка
30.08.1885

Сын: Гутов Антон Васильевич

Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Гутов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Гутов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович

Рождение ребёнка
01.10.1888

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович

Рождение ребёнка
29.01.1890

Сын: Гутова Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович

Рождение ребёнка
25.03.1893

Сын: Гутов Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович

Рождение ребёнка
01.03.1895

Дочь: Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Гутов Василий Антонович

Смерть
Неизвестно