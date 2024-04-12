Гутов Куприян /Киприон/ Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти?.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Гутов Василий Антонович
Бракосочетание
16.09.1902
Жена: Гутова Мария Кирьяновна
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-116,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-2-9,кадр-116.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гутов Чалбаш Илья Куприянович
Мать ребёнка: Гутова Мария Кирьяновна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Гутова Мария Кирьяновна
Иммиграция
?.12.1937
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
?.12.1937
Рнпрессирован,приговор ВМП-расстрел