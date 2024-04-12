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Гутов Куприян /Киприон/ Васильевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

?.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Гутов Василий Антонович

Мать: Гутова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
16.09.1902

Жена: Гутова Мария Кирьяновна

Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-116,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-2-9,кадр-116.
Рождение ребёнка
1905

Сын: Гутов Чалбаш Илья Куприянович

Мать ребёнка: Гутова Мария Кирьяновна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гутов Степан Куприянович

Мать ребёнка: Гутова Мария Кирьяновна

Иммиграция
?.12.1937
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
?.12.1937
Рнпрессирован,приговор ВМП-расстрел
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