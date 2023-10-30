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Крушинский Василий Афонасьев

Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Крушинский Афонасий Ильин

Мать: Крушинская Наталья Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Крушинский Николай Васильев

Мать ребёнка: Крушинская Пелагея Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Крушинский Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Крушинская Пелагея Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Крушинский Андрей Васильев

Мать ребёнка: Крушинская Пелагея Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушинская Пелагея Иванова

Смерть
Неизвестно
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