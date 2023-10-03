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Крушинская Наталья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крушинский Афонасий Ильин

Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: (Крушинская) Екатерина Афонасьева

Отец ребёнка: Крушинский Афонасий Ильин

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Крушинский Василий Афонасьев

Отец ребёнка: Крушинский Афонасий Ильин

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Крушинский Михаил Афонасьев

Отец ребёнка: Крушинский Афонасий Ильин

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: (Крушинская) Елена Афанасьева

Отец ребёнка: Крушинский Афонасий Ильин

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: (Крушинская) София Афанасьева

Отец ребёнка: Крушинский Афонасий Ильин

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

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