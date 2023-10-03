Крушинская Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: (Крушинская) Екатерина Афонасьева
Отец ребёнка: Крушинский Афонасий Ильин
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Крушинский Василий Афонасьев
Отец ребёнка: Крушинский Афонасий Ильин
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Крушинский Михаил Афонасьев
Отец ребёнка: Крушинский Афонасий Ильин
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: (Крушинская) Елена Афанасьева
Отец ребёнка: Крушинский Афонасий Ильин
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: (Крушинская) София Афанасьева
Отец ребёнка: Крушинский Афонасий Ильин
Смерть
Неизвестно