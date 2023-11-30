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Крушинский Афонасий Ильин

Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

С 1834 по 1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: Крушинский Илья Андреев

Мать: Крушинская Екатерина

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Екатерина Афонасьева

Мать ребёнка: Крушинская Наталья Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Крушинский Василий Афонасьев

Мать ребёнка: Крушинская Наталья Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Крушинский Михаил Афонасьев

Мать ребёнка: Крушинская Наталья Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Елена Афанасьева

Мать ребёнка: Крушинская Наталья Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: София Афанасьева

Мать ребёнка: Крушинская Наталья Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушинская Наталья Иванова

Смерть
С 1834 по 1850 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
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