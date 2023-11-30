Крушинский Афонасий Ильин
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиС 1834 по 1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: Крушинский Илья Андреев
Мать: Крушинская Екатерина
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Екатерина Афонасьева
Мать ребёнка: Крушинская Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Крушинский Василий Афонасьев
Мать ребёнка: Крушинская Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Крушинский Михаил Афонасьев
Мать ребёнка: Крушинская Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Елена Афанасьева
Мать ребёнка: Крушинская Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: София Афанасьева
Мать ребёнка: Крушинская Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1834 по 1850 ст.