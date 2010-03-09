Клепикова (Сигалаева) Нина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1936
Дата смерти09.03.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1936
Рождение ребёнка
25.08.1959
Сын: Клепиков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Клепиков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепиков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Клепиков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клепиков Александр
Смерть
09.03.2010