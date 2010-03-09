Клепикова (Сигалаева) Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Сигалаева) Нина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1936

Дата смерти

09.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1936

Отец: Сигалаев Фёдор Алексеевич

Мать: Сигалаева Евдокия Романовна

Рождение ребёнка
25.08.1959

Сын: Клепиков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Клепиков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Клепиков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиков Александр

Смерть
09.03.2010