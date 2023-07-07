Клепиков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1959
Сын: Клепиков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Клепикова Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клепиков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Клепикова Нина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клепикова Нина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно