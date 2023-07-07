Клепиков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепиков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1959

Сын: Клепиков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Клепикова Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клепиков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Клепикова Нина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепикова Нина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно