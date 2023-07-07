Сигалаева (Сухилкина) Евдокия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1936
Дочь: Клепикова Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Сигалаев Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
24.09.1941
Дочь: Текучёва Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Сигалаев Фёдор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997