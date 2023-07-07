Сигалаева (Сухилкина) Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигалаева (Сухилкина) Евдокия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1936

Дочь: Клепикова Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Сигалаев Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
24.09.1941

Дочь: Текучёва Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Сигалаев Фёдор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сигалаев Фёдор Алексеевич

Смерть
1997