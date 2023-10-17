Расказов Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРасказов Василий Федорович

Расказов Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Расказов Федор Сидорович

Мать: не указана

Место жительства
С 1803
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1818

Сын: Рассказов Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Рассказова Арина Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Парасковья Васильевна

Мать ребёнка: Рассказова Арина Васильевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Рассказов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Рассказова Арина Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Рассказова Арина Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 10.10.1852
Астродым, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Астродымскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассказова Арина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close