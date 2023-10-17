Расказов Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Расказов Федор Сидорович
Мать: не указана
Место жительства
С 1803
Из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рассказов Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Рассказова Арина Васильевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Парасковья Васильевна
Мать ребёнка: Рассказова Арина Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рассказов Яков Васильевич
Мать ребёнка: Рассказова Арина Васильевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Рассказова Арина Васильевна
Место жительства
С 10.10.1852
Астродым, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Астродымскую
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно