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Рассказов Никифор Васильевич

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Расказов Василий Федорович

Мать: Рассказова Арина Васильевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Лукерья Никифоровна

Мать ребёнка: Рассказова Афимья Григорьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Рассказов Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Рассказова Афимья Григорьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Рассказов Прокопей Никифорович

Мать ребёнка: Рассказова Афимья Григорьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Рассказов Василей Никифорович

Мать ребёнка: Рассказова Афимья Григорьевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 10.10.1852
Астродым, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Астродымскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассказова Афимья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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