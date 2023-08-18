Расказов Федор Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Расказов Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1803
Из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1804
Сын: Рассказов Семен Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Рассказов Никифор Федорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 10.10.1852
Астродым, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Астродымскую
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно