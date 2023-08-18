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Расказов Федор Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Расказов Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1803
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1804

Сын: Рассказов Семен Федорович

Мать ребёнка: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Рассказов Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Рассказов Никифор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 10.10.1852
Астродым, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Астродымскую
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно