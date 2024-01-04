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Погорелов Никита Андреевич

Место рождения

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.05.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1862

Отец: Погорелов Андрей Савельевич

Мать: Погорелова Агрипина Васильевна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1882

Сын: Погорелов Алексей Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1889

Дочь: Требушникова Любовь Никитична

Мать ребёнка: не указана

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.04.1891

Сын: Погорелов Федор Никитич

Мать ребёнка: не указана

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1894

Сын: Погорелов Федор Никитич

Мать ребёнка: не указана

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1898

Дочь: Николаева Клавдия Никитична

Мать ребёнка: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1900

Сын: Погорелов Александр Никитич

Мать ребёнка: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.03.1902

Дочь: Соломыкина Анна Никитична

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1902

Дочь: Погорелова Анна Никитична

Мать ребёнка: Погорелова Феодосья Стефановна

Алексеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погорелов Иван Никитич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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