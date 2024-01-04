Погорелов Никита Андреевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1862
Рождение ребёнка
Около ?.01.1882
Сын: Погорелов Алексей Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1889
Дочь: Требушникова Любовь Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1891
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1894
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1898
Дочь: Николаева Клавдия Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1900
Сын: Погорелов Александр Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1902
Дочь: Соломыкина Анна Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1902
Дочь: Погорелова Анна Никитична
Мать ребёнка: Погорелова Феодосья Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно