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Локтистов Федор Гаврилович

Место рождения

Ботвинино, Чехов, Московская область

Дата рождения

С 1735 по 1742 ст.

Дата смерти

Около 1800 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1735 по 1742 ст.

Отец: Локтистов Гаврила Карнеев

Мать: Локтистова Федосья Марковна

Ботвинино, Чехов, Московская область
Ревизские сказки Московская губерния Подольский уезд 6 ревизия Ревизские сказки крестьян, принадлежащих помещикам с фамилиями на буквы А - Л Подольского у. по 6-й ревизии 1 января 1811 — 31 декабря 18... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Сын: Локтистов Пантелей Федоров

Мать ребёнка: Локтистова Евдокея Андреевна

Ботвинино, Чехов, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Церкви Перемышльской десятины Московского уезда 1 января 1762 — 31 декабря 1762 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №306, стр. 213 в 1762г- 1 год ********... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Локтистов Николай Федорович

Мать ребёнка: Локтистова Евдокея Андреевна

Ботвинино, Чехов, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Церкви Перемышльской десятины Московского уезда 1 января 1768 — 31 декабря 1768 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №374А, стр. 195 1768г - 1 год; ******... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Локтистова Евдокея Андреевна

Смерть
Около 1800 ст.
Ботвинино, Чехов, Московская область
Ревизские сказки Московская губерния Подольский уезд 6 ревизия Ревизские сказки крестьян, принадлежащих помещикам с фамилиями на буквы А - Л Подольского у. по 6-й ревизии 1 января 1811 — 31 декабря 18... Показать все
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