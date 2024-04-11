Локтистов Федор Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияС 1735 по 1742 ст.
Дата смертиОколо 1800 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1735 по 1742 ст.
Ревизские сказки Московская губерния Подольский уезд 6 ревизия Ревизские сказки крестьян, принадлежащих помещикам с фамилиями на буквы А - Л Подольского у. по 6-й ревизии 1 января 1811 — 31 декабря 18... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Сын: Локтистов Пантелей Федоров
Мать ребёнка: Локтистова Евдокея Андреевна
Исповедные ведомости Московская губерния Церкви Перемышльской десятины Московского уезда 1 января 1762 — 31 декабря 1762 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №306, стр. 213 в 1762г- 1 год ********... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Локтистов Николай Федорович
Мать ребёнка: Локтистова Евдокея Андреевна
Исповедные ведомости Московская губерния Церкви Перемышльской десятины Московского уезда 1 января 1768 — 31 декабря 1768 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №374А, стр. 195 1768г - 1 год; ******... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1800 ст.
Ревизские сказки Московская губерния Подольский уезд 6 ревизия Ревизские сказки крестьян, принадлежащих помещикам с фамилиями на буквы А - Л Подольского у. по 6-й ревизии 1 января 1811 — 31 декабря 18... Показать все