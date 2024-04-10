Локтистова Федосья Марковна
Место рождения
Дата рожденияС 1712 по 1718 ст.
Дата смертиПосле 1773 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1712 по 1718 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1735 по 1742 ст.
Сын: Локтистов Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Локтистов Гаврила Карнеев
Ревизские сказки Московская губерния Подольский уезд 6 ревизия Ревизские сказки крестьян, принадлежащих помещикам с фамилиями на буквы А - Л Подольского у. по 6-й ревизии 1 января 1811 — 31 декабря 18... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.
Дочь: Локтистова Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Локтистов Гаврила Карнеев
Исповедные ведомости Московская губерния Церкви Перемышльской десятины Московского уезда. Церкви Подольского уезда 1 января 1751 — 31 декабря 1751 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №181, стр. 19... Показать все
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Локтистов Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Локтистов Гаврила Карнеев
Исповедные ведомости Московская губерния Церкви Селецкой десятины Московского уезда 1 января 1759 — 31 декабря 1759 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №277, стр. 433
Смерть
После 1773 ст.
Исповедные ведомости Московская губерния Церкви Перемышльской десятины Московского уезда 1 января 1773 — 31 декабря 1773 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №445, стр. 372