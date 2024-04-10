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Локтистова Федосья Марковна

Место рождения

Ботвинино, Чехов, Московская область

Дата рождения

С 1712 по 1718 ст.

Дата смерти

После 1773 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1712 по 1718 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ботвинино, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтистов Гаврила Карнеев

Рождение ребёнка
С 1735 по 1742 ст.

Сын: Локтистов Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Локтистов Гаврила Карнеев

Ботвинино, Чехов, Московская область
Ревизские сказки Московская губерния Подольский уезд 6 ревизия Ревизские сказки крестьян, принадлежащих помещикам с фамилиями на буквы А - Л Подольского у. по 6-й ревизии 1 января 1811 — 31 декабря 18... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.

Дочь: Локтистова Марфа Гаврилова

Отец ребёнка: Локтистов Гаврила Карнеев

Ботвинино, Чехов, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Церкви Перемышльской десятины Московского уезда. Церкви Подольского уезда 1 января 1751 — 31 декабря 1751 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №181, стр. 19... Показать все
Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Локтистов Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Локтистов Гаврила Карнеев

Ботвинино, Чехов, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Церкви Селецкой десятины Московского уезда 1 января 1759 — 31 декабря 1759 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №277, стр. 433
Смерть
После 1773 ст.
Ботвинино, Чехов, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Церкви Перемышльской десятины Московского уезда 1 января 1773 — 31 декабря 1773 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №445, стр. 372

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