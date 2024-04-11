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Локтистов Николай Федорович

Место рождения

Ботвинино, Чехов, Московская область

Дата рождения

Около 1766 ст.

Дата смерти

С 1846 по 1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.

Отец: Локтистов Федор Гаврилович

Мать: Локтистова Евдокея Андреевна

Ботвинино, Чехов, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Церкви Перемышльской десятины Московского уезда 1 января 1768 — 31 декабря 1768 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №374А, стр. 195 1768г - 1 год; ******... Показать все
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Локтистов Козма Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Ботвинино, Чехов, Московская область
Ревизские сказки Московская губерния Подольский уезд 6 ревизия Ревизские сказки крестьян, принадлежащих помещикам с фамилиями на буквы А - Л Подольского у. по 6-й ревизии 1 января 1811 — 31 декабря 18... Показать все
Рождение ребёнка
С 1795 по 1799 ст.

Сын: Локтистов Прохор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Ботвинино, Чехов, Московская область
Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви города Подольска и Подольского уезда 1 января 1853 — 31 декабря 1853 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1664, стр. 78
Смерть
С 1846 по 1847 ст.
Ботвинино, Чехов, Московская область
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