Локтистов Николай Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766 ст.
Дата смертиС 1846 по 1847 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1766 ст.
Исповедные ведомости Московская губерния Церкви Перемышльской десятины Московского уезда 1 января 1768 — 31 декабря 1768 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №374А, стр. 195 1768г - 1 год; ******... Показать все
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Локтистов Козма Николаевич
Ревизские сказки Московская губерния Подольский уезд 6 ревизия Ревизские сказки крестьян, принадлежащих помещикам с фамилиями на буквы А - Л Подольского у. по 6-й ревизии 1 января 1811 — 31 декабря 18... Показать все
Рождение ребёнка
С 1795 по 1799 ст.
Сын: Локтистов Прохор Николаевич
Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви города Подольска и Подольского уезда 1 января 1853 — 31 декабря 1853 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1664, стр. 78
Смерть
С 1846 по 1847 ст.