Варенцов Сергей Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Варенцова Настасья Сергеевна
Мать ребёнка: Варенцова Устинья Митрофановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Варенцова Парасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Варенцова Устинья Митрофановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Варенцова Василиса Сергеевна
Мать ребёнка: Варенцова Устинья Митрофановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Варенцова Гликерия Сергеевна
Мать ребёнка: Варенцова Устинья Митрофановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Варенцов Герасим Сергеевич
Мать ребёнка: Варенцова Устинья Митрофановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Варенцова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Варенцова Устинья Митрофановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Варенцова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Варенцова Устинья Митрофановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Варенцов Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Варенцова Устинья Митрофановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Смерть
Неизвестно