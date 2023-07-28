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Варенцов Сергей Павлович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Варенцов Павел Ларионович

Мать: Варенцова Ульяна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Варенцова Настасья Сергеевна

Мать ребёнка: Варенцова Устинья Митрофановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Варенцова Парасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Варенцова Устинья Митрофановна

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Варенцова Василиса Сергеевна

Мать ребёнка: Варенцова Устинья Митрофановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Варенцова Гликерия Сергеевна

Мать ребёнка: Варенцова Устинья Митрофановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Варенцов Герасим Сергеевич

Мать ребёнка: Варенцова Устинья Митрофановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Варенцова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Варенцова Устинья Митрофановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Варенцова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Варенцова Устинья Митрофановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Варенцов Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Варенцова Устинья Митрофановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варенцова Устинья Митрофановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Смерть
Неизвестно