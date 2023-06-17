Варенцов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варенцов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Варенцова Мавра Павловна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Варенцов Сергей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Смерть
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область