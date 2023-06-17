Варенцов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Варенцова Мавра Павловна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 лист
Смерть
Неизвестно