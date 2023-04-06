Потаповъ Герасимъ
Место рождения
Дата рождения04.03.1875
Дата смерти05.01.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1875
Отец: Потаповъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Потаповъ Тимофей
Мать ребёнка: Потапова Авдотья
Рождение ребёнка
1904
Сын: Потаповъ Кузьма
Мать ребёнка: Потапова Авдотья
х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Потапова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потапова Авдотья
Смерть
05.01.1938
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан