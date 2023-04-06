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Потаповъ Герасимъ

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Место рождения

Гоголиха, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.03.1875

Дата смерти

05.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1875

Отец: Потаповъ Иванъ

Мать: не указана

Гоголиха, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1897

Сын: Потаповъ Тимофей

Мать ребёнка: Потапова Авдотья

Рождение ребёнка
1904

Сын: Потаповъ Кузьма

Мать ребёнка: Потапова Авдотья

х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Потапова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Авдотья

Смерть
05.01.1938
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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