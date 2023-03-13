(Потапова) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Потапова) Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Потаповъ Герасимъ

Мать: Потапова Авдотья

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