Потапова (Прокофьева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Прокофьева) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

После ?.11.1937

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Прокофьевъ Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Потаповъ Тимофей

Отец ребёнка: Потаповъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1904

Сын: Потаповъ Кузьма

Отец ребёнка: Потаповъ Герасимъ

х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Потаповъ Герасимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потаповъ Герасимъ

Смерть
После ?.11.1937
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