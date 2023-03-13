Потапова (Прокофьева) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиПосле ?.11.1937
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Прокофьевъ Алексей
Рождение ребёнка
1897
Сын: Потаповъ Тимофей
Отец ребёнка: Потаповъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1904
Сын: Потаповъ Кузьма
Отец ребёнка: Потаповъ Герасимъ
х. Ново-Покровский
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Потаповъ Герасимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потаповъ Герасимъ
Смерть
После ?.11.1937