Потаповъ Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти28.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Потаповъ Герасимъ
Мать: Потапова Авдотья
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потапова Ольга Ивановна
Смерть
28.02.1938
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан