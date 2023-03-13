Потаповъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потаповъ Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

28.02.1938

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Потаповъ Герасимъ

Мать: Потапова Авдотья

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потапова Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Ольга Ивановна

Смерть
28.02.1938
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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