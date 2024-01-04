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Павлов Иван Васильевич

Место рождения

Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

28.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1882

Отец: Павлов Василий Михайлович

Мать: Павлова Акилина Фоминична

Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.09.1904

Дочь: Павлова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Павлова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
12.10.1905

Сын: Павлов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Павлова Наталья Васильевна

Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.11.1907

Сын: Павлов Николай Иванович

Мать ребёнка: Павлова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
24.11.1907

Сын: Павлов Петр Иванович

Мать ребёнка: Павлова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
16.04.1909

Сын: Павлов Василий Иванович

Мать ребёнка: Павлова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
30.08.1911

Сын: Павлов Александр Иванович

Мать ребёнка: Павлова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
08.11.1914

Дочь: Павлова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Павлова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
02.07.1917

Сын: Павлов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Павлова Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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