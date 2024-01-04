Павлов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1882
Рождение ребёнка
20.09.1904
Дочь: Павлова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Павлова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
12.10.1905
Мать ребёнка: Павлова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
24.11.1907
Мать ребёнка: Павлова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
24.11.1907
Сын: Павлов Петр Иванович
Мать ребёнка: Павлова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
16.04.1909
Мать ребёнка: Павлова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
30.08.1911
Сын: Павлов Александр Иванович
Мать ребёнка: Павлова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
08.11.1914
Дочь: Павлова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Павлова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
02.07.1917
Мать ребёнка: Павлова Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно