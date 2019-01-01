- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2236Архангельское (Большой Ламовис), с. каз. и вл.при р. Большом Ламовисе.4224122476486Церквей православных 2. Завод винокуренный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
805. Архангельское (Б. Ломовисы), село бывшее государственное и владельческое, при речке Б. Ломовисе, дворов 131, жителей 1061, волостное правление (уездный город в 42 ве Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65284Большой Ломовиссело53°10'42°02'N-38-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68626410101с Большой Ломовиссело