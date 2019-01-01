село Большой Ломовис, село Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Большой Ломовис

Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2236Архангельское (Большой Ламовис), с. каз. и вл.при р. Большом Ламовисе.4224122476486Церквей православных 2. Завод винокуренный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Архангельско-Больше-Ломовисская волость
805. Архангельское (Б. Ломовисы), село бывшее государственное и владельческое, при речке Б. Ломовисе, дворов 131, жителей 1061, волостное правление (уездный город в 42 ве Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Пичаевский район
65284Большой Ломовиссело53°10'42°02'N-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Пичаевский муниципальный район, Сельское поселение Большеломовисский сельсовет
68626410101с Большой Ломовиссело
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