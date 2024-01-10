Павлова (Познухова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Познухова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1904

Дочь: Павлова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
12.10.1905

Сын: Павлов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Васильевич

Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.11.1907

Сын: Павлов Николай Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
24.11.1907

Сын: Павлов Петр Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
16.04.1909

Сын: Павлов Василий Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
30.08.1911

Сын: Павлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.11.1914

Дочь: Павлова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
02.07.1917

Сын: Павлов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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