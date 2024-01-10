Павлова (Познухова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1904
Дочь: Павлова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1905
Отец ребёнка: Павлов Иван Васильевич
Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.11.1907
Отец ребёнка: Павлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1907
Сын: Павлов Петр Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
16.04.1909
Отец ребёнка: Павлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
30.08.1911
Сын: Павлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.11.1914
Дочь: Павлова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.07.1917
Отец ребёнка: Павлов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно