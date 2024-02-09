Ванюков Петр Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Ванюков Гаврила Власович
Мать: Ванюкова Анна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Ванюкова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Парасковья Петровна
Мать ребёнка: Ванюкова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Ванюкова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Ванюкова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Ванюкова Анна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ванюкова Анна Тихоновна
Смерть
Неизвестно