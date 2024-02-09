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Ванюков Петр Гаврилович

Место рождения

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ванюков Гаврила Власович

Мать: Ванюкова Анна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ванюков Семен Петрович

Мать ребёнка: Ванюкова Анна Тихоновна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Парасковья Петровна

Мать ребёнка: Ванюкова Анна Тихоновна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ванюков Василий Петрович

Мать ребёнка: Ванюкова Анна Тихоновна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ванюков Роман Петрович

Мать ребёнка: Ванюкова Анна Тихоновна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ванюков Антон Петрович

Мать ребёнка: Ванюкова Анна Тихоновна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюкова Анна Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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