Ванюков Гаврила Власович
мужской, родился 1789
умер Неизвестно
ОтецВанюков Влас Поликарпович1756 г.р.
МатьВанюкова Степанида1761 г.р.
Супруги
Ванюкова Анна1787 г.р.
Дети
(Ванюкова) Васса Гавриловна1813 г.р.
Ванюков Петр Гаврилович1814 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Ванюков Влас Поликарпович
Мать: Ванюкова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ванюкова Анна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Ванюкова) Васса Гавриловна
Мать ребёнка: Ванюкова Анна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Ванюкова Анна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Ванюкова Анна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Ванюкова) Стефанида Гавриловна
Мать ребёнка: Ванюкова Анна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Ванюкова Анна
Смерть
Неизвестно