Ванюков Гаврила Власович 1789 — найти родственников по фамилии на Familio

Ванюков Гаврила Власович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1789

умер Неизвестно

Отец
Ванюков Влас Поликарпович1756 г.р.
Мать
Ванюкова Степанида1761 г.р.
Супруги
Ванюкова Анна1787 г.р.
Дети
(Ванюкова) Васса Гавриловна1813 г.р.
Ванюков Петр Гаврилович1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Ванюков Влас Поликарпович

Мать: Ванюкова Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюкова Анна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Ванюкова) Васса Гавриловна

Мать ребёнка: Ванюкова Анна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ванюков Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Ванюкова Анна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ванюков Борис Гаврилович

Мать ребёнка: Ванюкова Анна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Ванюкова) Стефанида Гавриловна

Мать ребёнка: Ванюкова Анна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ванюков Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Ванюкова Анна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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