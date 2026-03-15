Ванюков Влас Поликарпович
мужской, родился 1756
умер 1833, Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
ОтецВанюков ПоликарпНеизвестно г.р.
Супруги
Ванюкова Степанида1761 г.р.
Дети
Ванюков Терентий Власович1773 г.р.
Ванюков Гаврила Власович1789 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Ванюков Поликарп
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ванюкова Степанида
Рождение ребёнка
1773
Сын: Ванюков Терентий Власович
Мать ребёнка: Ванюкова Степанида
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Ванюкова Степанида
Смерть
1833
Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край