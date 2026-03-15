Ванюков Влас Поликарпович 1756 — найти родственников по фамилии на Familio

Ванюков Влас Поликарпович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1756

умер 1833, Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Отец
Ванюков ПоликарпНеизвестно г.р.
Супруги
Ванюкова Степанида1761 г.р.
Дети
Ванюков Терентий Власович1773 г.р.
Ванюков Гаврила Власович1789 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Ванюков Поликарп

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюкова Степанида

Рождение ребёнка
1773

Сын: Ванюков Терентий Власович

Мать ребёнка: Ванюкова Степанида

Рождение ребёнка
1789

Сын: Ванюков Гаврила Власович

Мать ребёнка: Ванюкова Степанида

Смерть
1833
Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

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