Тышлек Гагуц Георгий Пантелеймонович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1885
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
25.01.1909
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1909г.,лист-180,зап.-4,,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
18.11.1909
Сын: Тышлек Гагуц Андрей Георгиевич
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-173,зап.-91,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
02.04.1911
Дочь: Василиса Георгиевна
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1911г.лист-87,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-11
Рождение ребёнка
16.09.1912
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1912г.,лист-31,зап.-66,ГАДО,Ф - 426-1-13
Рождение ребёнка
20.07.1916
Сын: Тышлек Гагуц Георгий Георгиевич
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1916г.,лист-13,зап.-34,ГАДО,Ф - 426-1-14
Смерть
Неизвестно