Тышлек (Батишенко) Варвара Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Батишенко) Варвара Мартыновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
11.07.1871

Муж: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1871г.,лист-249,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-1-1
Рождение ребёнка
17.11.1873

Дочь: Василиса Пантелймоновна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.11.1875

Сын: Тышлек Гагуц Василий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.08.1877

Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.02.1879

Дочь: Тышлек Гагуц Акрит Феодора Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1879г.,лист-138,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
18.06.1881

Сын: Тышлек-Ст.гагуц Илья Пантелеймонович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.06.1883

Дочь: Кичкине Акелина Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Тышлек Гагуц Георгий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
22.07.1888

Дочь: Мария Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.07.1890

Сын: Тышлек Илья Пантелеймонович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.04.1893

Дочь: Чекарамит Груня Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.06.1895

Сын: Тышлек Гагуц Иван Пантелеймонович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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