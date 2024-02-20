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Тышлек Гагуц Иван Пантелеймонович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

15.06.1895

Дата смерти

25.02.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1895

Отец: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Мать: Тышлек Варвара Мартыновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
25.02.1901
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - дефтирит
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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