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Тышлек Илья Пантелеймонович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

05.07.1890

Дата смерти

18.09.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1890

Отец: Тышлек Гагуц Пантелеймон Павлович

Мать: Тышлек Варвара Мартыновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
18.09.1893
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - дефтирит
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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