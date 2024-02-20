(Тышлек Гагуц) Евдокия Георгиевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения16.09.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1912
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1912г.,лист-31,зап.-66,ГАДО,Ф - 426-1-13
Крещение
17.09.1912
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-31,зап.-66,ГАДО,Ф - 426-1-13 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Левтера Чпробая сын Игнатий и дочь Любовь
Смерть
Неизвестно