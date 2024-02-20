(Тышлек Гагуц) Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек Гагуц) Евдокия Георгиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

16.09.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1912

Отец: Тышлек Гагуц Георгий Пантелеймонович

Мать: Тышлек Анастасия Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1912г.,лист-31,зап.-66,ГАДО,Ф - 426-1-13
Крещение
17.09.1912
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-31,зап.-66,ГАДО,Ф - 426-1-13 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Левтера Чпробая сын Игнатий и дочь Любовь
Смерть
Неизвестно
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