Фролова (Обухова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Обухова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Фролов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Фролов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Фролов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожарина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Фролов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фролов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнеделева Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Фролов Алексей
Смерть
Неизвестно