Фролова (Обухова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Обухова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Обухова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Фролов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Фролов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Фролов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожарина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Фролов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Фролов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнеделева Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Фролов Алексей

Смерть
Неизвестно
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