Фролов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Фролова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Фролова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Фролова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожарина Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Фролова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фролова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнеделева Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Фролова Мария
Смерть
Неизвестно