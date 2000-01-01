Кожарина (Фролова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожарина (Фролова) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Алексей

Мать: Фролова Мария

Рождение ребёнка
13.05.1968

Дочь: Белянская Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Кожарин Николай

Рождение ребёнка
14.12.1970

Сын: Кожарин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кожарин Николай

Смерть
Неизвестно
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