Кожарина (Фролова) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Алексей
Мать: Фролова Мария
Рождение ребёнка
13.05.1968
Дочь: Белянская Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Кожарин Николай
Рождение ребёнка
14.12.1970
Сын: Кожарин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кожарин Николай
Смерть
Неизвестно