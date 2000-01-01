Кузнеделева (Фролова) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнеделева (Фролова) Нина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Алексей

Мать: Фролова Мария

Рождение ребёнка
06.11.?

Сын: Кузнеделев Александр Александрович

Отец ребёнка: Кузнеделев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнеделева Оксана Александровна

Отец ребёнка: Кузнеделев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнеделев Александр Иванович

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