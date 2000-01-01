Кузнеделева (Фролова) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Алексей
Мать: Фролова Мария
Рождение ребёнка
06.11.?
Сын: Кузнеделев Александр Александрович
Отец ребёнка: Кузнеделев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнеделева Оксана Александровна
Отец ребёнка: Кузнеделев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно