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Клочков Петр Васильевич

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Место рождения

Касенки, Микулинская волость, Оршанский уезд

Дата рождения

02.10.1897

Дата смерти

26.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1897

Отец: Клочков Василий

Мать: не указана

Касенки, Микулинская волость, Оршанский уезд
Смоленская обл., Руднянский р-н, д. Касенки
Рождение ребёнка
19.12.1919

Сын: Клочков Николай Петрович

Мать ребёнка: Клочкова (Федорова) Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
21.02.1921

Сын: Клочков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Клочкова (Федорова) Татьяна Кузьминична

Касенки, Микулинская волость, Оршанский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1926

Дочь: Велентейчик (Клочкова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Клочкова (Федорова) Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
26.05.1936

Сын: Клачков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Клочкова (Федорова) Татьяна Кузьминична

Касенки, Микулинская волость, Оршанский уезд
Смерть
26.05.1984

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