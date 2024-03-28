Клочков Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1897
Дата смерти26.05.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1897
Отец: Клочков Василий
Мать: не указана
Смоленская обл., Руднянский р-н, д. Касенки
Рождение ребёнка
19.12.1919
Мать ребёнка: Клочкова (Федорова) Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
21.02.1921
Мать ребёнка: Клочкова (Федорова) Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
23.02.1926
Дочь: Велентейчик (Клочкова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Клочкова (Федорова) Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
26.05.1936
Сын: Клачков Владимир Петрович
Мать ребёнка: Клочкова (Федорова) Татьяна Кузьминична
Смерть
26.05.1984