Клочков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1919
Дата смерти07.01.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1949
Сын: Клочков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Клочкова (Репникова) Евгения Антоновна
Рождение ребёнка
14.01.1955
Дочь: Лавшук (Клочкова) Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Клочкова (Репникова) Евгения Антоновна
Смерть
07.01.1998