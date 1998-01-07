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Клочков Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1919

Дата смерти

07.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1919

Отец: Клочков Петр Васильевич

Мать: Клочкова (Федорова) Татьяна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клочкова (Репникова) Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
21.01.1949

Сын: Клочков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Клочкова (Репникова) Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
14.01.1955

Дочь: Лавшук (Клочкова) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Клочкова (Репникова) Евгения Антоновна

Смерть
07.01.1998

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