Клочкова (Федорова) Татьяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1896
Дата смерти20.11.1986
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896
Отец: Федоров Кузьма
Мать: Федорова Ефросинья
Рождение ребёнка
19.12.1919
Отец ребёнка: Клочков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1921
Отец ребёнка: Клочков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1926
Дочь: Велентейчик (Клочкова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Клочков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
26.05.1936
Сын: Клачков Владимир Петрович
Отец ребёнка: Клочков Петр Васильевич
Смерть
20.11.1986