Клочкова (Федорова) Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочкова (Федорова) Татьяна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1896

Дата смерти

20.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896

Отец: Федоров Кузьма

Мать: Федорова Ефросинья

Рождение ребёнка
19.12.1919

Сын: Клочков Николай Петрович

Отец ребёнка: Клочков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
21.02.1921

Сын: Клочков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Клочков Петр Васильевич

Касенки, Микулинская волость, Оршанский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1926

Дочь: Велентейчик (Клочкова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Клочков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
26.05.1936

Сын: Клачков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Клочков Петр Васильевич

Касенки, Микулинская волость, Оршанский уезд
Смерть
20.11.1986

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