Летов Дементий Борисович
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Рождение ребёнка
1783 ст.
Сын: Летов Василий Дементьевич
Мать ребёнка: Летова Анна Исаевна
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Летов Прокопий Дементьевич
Мать ребёнка: Летова Анна Исаевна
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: Летова Ирина Дементьевна
Мать ребёнка: Летова Анна Исаевна
Рождение ребёнка
1794 ст.
Мать ребёнка: Летова Анна Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Летова Анна Исаевна
Смерть
Неизвестно