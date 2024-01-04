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Летов Дементий Борисович

Место рождения

Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: Павлов-Летов Борис Сидорович

Мать: Павлова-Летова Агриппина Степановна

Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Летов Василий Дементьевич

Мать ребёнка: Летова Анна Исаевна

Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Летов Прокопий Дементьевич

Мать ребёнка: Летова Анна Исаевна

Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: Летова Ирина Дементьевна

Мать ребёнка: Летова Анна Исаевна

Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Летов Федор Дементьевич

Мать ребёнка: Летова Анна Исаевна

Малая Истобенка, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летова Анна Исаевна

Смерть
Неизвестно
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